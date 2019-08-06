مليون و100 الف مشاهدة لفيديو أثار غضب السعوديين: ميريام فارس ترقص مع فتاة محجبة على المسرح !!

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شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة عبر انستغرام من حفلة أحيتها في وقت سابق بالقرية العالمية بـ "دبي".

وظهرت فارس بالفيديو وهي تقف على المسرح بجوار فتاة سعودية وتسألها إن كان من الممكن أن ترقص معها رغم كونها فتاة سعودية، وأجابتها الفتاة بالإيجاب، وردت عليها ميريام بسؤال آخر حول موافقة والد ووالدة الفتاة، لتجيب "إن شاء الله"، ثم بدأت وصلة الرقص على المسرح .



تخطّى الفيديو المليون مشاهدة، إلا أن التعليقات جاءت مستنكرة وصلة الرقص كونها محجبة فضلاً عن أنّ ذلك خارج عن عاداتهم.

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