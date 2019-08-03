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بالصور.. جولة في منزل كريستيانو رونالدو الجديد وقيمته 1.6 مليون دولار

3
AUGUST
2019
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عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إمبراطوريته العقارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 33 مليون دولار بشراء قصر جديد في مدينة ماربيا الإسبانية الساحلية بـ1.6 مليون دولار.
 
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن رونالدو اشترى القصر في المنتجع السياحي الشهير ماربيا الذي يطل على البحر المتوسط لقضاء بعض عطلاته فيه، مشيرة إلى أن بطل الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور سيكون جار النجم البرتغالي كونه يمتلك قصرا على بعد أمتار قليلة.
 
وقالت الصحيفة إن القصر يقع ضمن المنطقة الفاخرة في كوستا ديل سول بجنوب إسبانيا، ويضم آخر صيحات التكنولوجيا الحديثة في مشروع التطوير، الذي اعتمدته الشركة العقارية على منطقة "المرتفعات" الواقعة في منطقة "لا ريسينا" للغولف، بالإضافة للنادي الريفي في ماربيا.
 
كما أن القصر يحتوي على جميع وسائل الراحة والترفيه، من صالات رياضية وحمامات سباحة إضافة إلى غرفة سينما و4 غرف نوم ذات إطلالات بحرية رائعة.
 
ويعتبر قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المنطقة إضافة نجمة جديدة لها، بسبب كثرة مشاهير الرياضة القاطنين في ماربيا الإسبانية، لذلك يعتقد أنها ستصبح ملاذا استثماريا مربحا في المستقبل، بالإضافة إلى موقعها المثالي لقضاء الإجازات.
 
ويمتلك رونالدو البالغ 34 عاما مجموعة فنادق على مستوى العالم، في البرتغال وإسبانيا والمغرب، كما يمتلك مشاريع تجارية أخرى والعديد من العلامات التجارية باسمه.
روسيا اليوم
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