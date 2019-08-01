سارة أبي كنعان ويوسف الخال يجتمعان في "لو ما إلتقينا"

A + A -

تستعد النجمة سارة ابي كنعان بعد عدة أيّام لقطع عطلتها الصيفية التي تمضيها في "كندا" وذلك بعد توقيع عقدها مع شركة الإنتاج GOLD FILMS من خلال مسلسل لبناني تحت عنوان "لو ما التقينا" كأول انتاج للشركة.

تخوض أبي كنعان تجربة درامية جديدة، تؤدي من خلالها شخصية "ريما" الفتاة الحساسة ذات الشخصية الرومنسية التي ستجمعها قصة حب مميزة وغريبة في آنٍ واحد مع الممثل يوسف "هادي" فتتخللها صراعات لها علاقة بماضي أحد الأبطال، والمسلسل يطرح قضايا اجتماعية واقعية تخصّ مجتمعنا اللبناني والعربي.

"لو ما التقينا" كتابة ندى عماد خليل، إخراج ايلي الرموز، تحت اشراف المنتج المنفذ المخرجة كارولين ميلان، وإنتاج Gold films .