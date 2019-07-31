بالصور - ملكة جمال لبنان تُودّع العزوبيّة

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ودّعت ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني العزوبيّة وذلك بعدما أعلنت خطوبتها رسمياً على حسابها عبر موقع انستغرام.



ونشرت الملكة السابقة مجموعة صور من أجواء الاحتفال وكتبت: “I Said YES ” مع علامة خاتم. بما معناه “لقد قلت نعم”.



لم تكشف “شيباني” عن هوية خطيبها بل اكتفت بنشر بعض الصور التي تُظهر جزءاً من ملامحه وذلك أثناء طلب يدها للزواج.



نشير ان رينا شيباني هي ملكة جمال لبنان لعام 2012 من مواليد “زحلة” تنافست رينا مع شقيقتها التوأم رومي شيباني على اللقب. وقد حصلت على ماجستير في الهندسة الداخلية من جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK).