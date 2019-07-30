بالصور - فضائح وتهديد !"ولعت" بين نضال الأحمدية وطليقة وائل كفوري..

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قامت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري بإعادة نشر محادثة جرت عبر تطبيق "واتساب" بينها وبين الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

كما توجهت إلى الأخيرة من خلال خاصية "ستوري" على حسابها على "إنستغرام" وكتبت: "هذا ما يحدث عندما تأتين على ذكر عائلتي في مقالاتك".

وأضافت في منشور آخر: "للعجوز المتصابية... الإناء بما فيه ينضح"، لترد الأحمدية عبر "تويتر": "عجوز، أما التصابي فلأنك واللي يشد على مشدك ومشد المطلقة الدايري تعمل فضايح وتاركة بناتا".

ورداً على ذلك ظهرت الصحافية المقربة من الأحمدية سارة العسرواي في فيديو أشارت فيه إلى أن تسريب بشارة للرسائل أمر معيب.

وقالت إن هذا يدل على أخلاقها وإن ما قامت به ليس مستغرباً بعدما سربت أموراً عن حياتها الخاصة. وكشفت أن الأحمدية ستظهر في فيديو لاحقاً وتعلن ما حدث بالتفصيل. وأرفق المقطع بالتعليق: "طليقة وائل كفوري سترى نجوم الظهر".







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