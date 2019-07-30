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مثلجات فاخرة مُعدة من الحشرات.. شركة تلجأ إلى حيلة من أجل إغراء الناس بتناول الحشرات!

30
JULY
2019
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بعد يوم طويل تحت شمس جنوب إفريقيا الحارقة، ستكون المثلجات إغراء لا يقاوَم. ولكن هل ستكون قادراً على الاستمتاع بالمثلجات إذا علمت أنها مصنوعة من «حليب» الحشرات؟

قالت شبكة CNN الأمريكية إن شركة Gourmet Grubb، وهي شركة ناشئة في كيب تاون، تأمل استخدام المثلجات لتعريف الجمهور على عالَم تناوُل الحشرات.

وتوضح الشبكة الأمريكية أنه من أجل صناعة المثلجات الفارهة، تستخدم الشركةEntoMilk، وهو بديل لمنتجات الألبان مصنوع من خلط يرقات حشرة استوائية تُعرف باسم ذبابة الجندي الأسود (الكتماء المعتمة).

وتتوقع الأمم المتحدة أن العالم سوف يحتاج مضاعفة إنتاج الغذاء لإطعام سكان العالم بحلول عام 2050، وتشجع مزارع الحشرات منذ فترة بوصفها مصدراً بديلاً ومستداماً للبروتين عن المواشي الحيوانية التقليدية.

الجميع يحبّون المثلجات، لكن ماذا لو كانت بنكهة الحشرات!
قالت ليا بيسا، التي شاركت في تأسيس Gourmet Grubb عام 2017: «لقد شرعنا في تغيير الطريقة التي يُنظر بها إلى الحشرات، وإنتاجها واستخدامها في الصناعات الغذائية».

وعلى الرغم من وصول العدد المقدّر لفصائل الحشرات التي يستهلكها البشر في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 1.900 نوع، لم تُصبح الحشرات بعدُ مكوّناً رئيسياً في المطبخ الغربي.

وقالت بيسا لشبكة CNN: «كنا نتوقع كثيراً من الإعراض والمقاومة، ولكن الناس أثبتوا أنهم منفتحون للغاية. الجميع يحب المثلجات».

تتضمن نكهات المثلجات الشوكولاتة، وزبدة الفول السوداني، وتوابل عيد الميلاد. ووفقاً لبيسا، فإن مادة EntoMilk لها «مسحة ترابية بعض الشيء» وتعطي المثلجات «مذاقاً غنياً ودسماً».

ولكن الأمر لا يتوقف فقط على المذاق؛ تقول بيسا إن مثلجات الحشرات غنيّة أيضاً بالمواد الغذائية. ووفقاً لـGourmet Grubb، فإن مادة EntoMilk أغنى في محتوى البروتين من منتجات الألبان العادية بمقدار خمسة أضعاف.

ووفقاً للأمم المتحدة، تلقى فكرة توفير الحشرات لعناصر غذائية يمكن مقارنتها باللحوم والأسماك قبولاً كبيراً.

قالت بيسا: «الحشرات بطبيعتها غنيّة بالدهون والبروتينات والمعادن. تحتوي ذبابة الجندي الأسود على محتوى من البروتينات والدهون مقارب لمحتوى اللحم البقري، بينما لديها محتوى أعلى من الزنك والحديد والكالسيوم».

كما أن مادة EntoMilk خالية من اللاكتوز والغلوتين، وعكس منتجات الألبان العادية، لا تحتوي على أي كربوهيدرات أو سكريات.

كما أنها صديقة للبيئة
قالت بيسا: «قررنا التركيز على صناعة تتعرض لكثير من الضغط، بسبب العناية بالحيوانات والاهتمامات البيئية. الحشرات ليست كائنات عاطفية، ولا تنمو إلا في الظروف المهيأة لذلك، لذا تخضع ظروف زراعتها لشروط تلبية احتياجاتها الخاصة».

ووفقاً لشركة Gourmet Grubb، فإن لتراً واحداً من مادة EntoMilk يحتوي على كمية مياه وطاقة أكثر من لتر أي حليب ألبان أو بدائل لحليب الألبان.

وتفسّر بيسا: «تحتاج الحشرات أقل القليل من المياه والغذاء والمساحة لتنمو. كما أنها تنتج كميات أقل من غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالمواشي الحيوانية العادية».

وبفضل إمكانية إنشاء مزارع الحشرات في بيئات صغيرة يمكن التحكم فيها، يُمكن تربيتها في الأماكن الحضرية، وهو ما يحد من تأثير نقل الحليب إلى المدينة، ويعني أيضاً أنهم أقل عرضة للتأثر بظروف المناخ الخارجية، التي قد تؤثر في الماشية والمحاصيل.

كما أن مزارع الحشرات يمكنها أن تحد من النفايات بشكل كبير.

قالت بيسا: «بعض الحشرات، مثل يرقة ذبابة الجندي الأسود، لديها القدرة على التغذية على مجموعة كبيرة من المواد العضوية. على سبيل المثال؛ تُستخدم بقايا الحبوب المستهلكة في تخمير البيرة لإطعام اليرقات».

وقد تصبح مستقبل الطعام لملايين البشر
في الوقت الحالي، تتوافر مثلجات Gourmet Grubb بجنوب إفريقيا فقط، ولكن من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي للحشرات الصالحة للأكل إلى 1.2 مليار دولار بحلول عام 2023.

وفي الشهر الماضي، افتتحت شركة Gourmet Grubb متجراً بالفكرة نفسها، يقدم أطباقاً لذيذة من الحشرات، مثل معكرونة طحين الحشرات، ولفافات البازلاء باليرقات السوداء، وحمص دودة موباني، إلى جانب المثلجات».

وقالت بيسا: «نحتاج العثور على بدائل قادرة على مواكبة النمو السكاني، وإنشاء أنظمة مزارع مستدامة وصديقة للبيئة».

وأضافت: «لن تتمكن مادة EntoMilk من تحقيق فارق حقيقي وجوهري والحد من الضغط الواقع على منتجات الألبان التقليدية إلا إذا لاقت قبولاً عالمياً واسع النطاق».

المصدر : عربي بوست

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