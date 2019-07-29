حقيقة مؤلمة وراء صورة طارق سويد!

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نشر الممثل اللبناني طارق سويد صورة جديدة على حسابه على انستغرام جمعته بالممثلة ماغي بوغصن، التي خضعت في الأيام الماضية لعملية جراحية في الرأس، والممثل وسام صباغ، الذي خسر والدته اليوم.



واللافت أن طارق سويد أرفق الصورة بتعليق فاجأ من خلاله المتابعين، إذ كشف عن سرّ الصورة والوجع الذي تخفيه، فكتب قائلاً: "بدي خبر عن هالصورة، مع اني ما كنت ناوي قول شو في وراها.. بس يمكن اللي بدي قولو يوعي شخص لو واحد ويصير ينتبه بالحياة كيف يتعاطى مع خيو الانسان.. لحظة اللي اخدنا هالصورة، خبيت ايديي لأن الدم ما عم يوصل لأصابيعي بسبب ال رينو ديزيز يلي بوقف الدم عن اصابيعي و يلي اكتشفتو من كم شهر...".



وتابع طارق سويد قائلاً: "اخدت ماغي عالمستشفى لتعمل فحوصاتا قبل العملية و خبت ايدا لما تظهر بلاستر سحب الدم عإيدا و خبت خوفا و وجعا ببسمة كبيرة. .. مرقنا عوسام عالمسشفى اللي كان قاعد حد والدتو بالعناية عم يقضي معا اخر ساعاتا عهل ارض.. غمرنا بعضنا و قعدنا ساكتين.. قبل ما وسام يقول خلينا ما نفكر للحظة، النا فترة ما اخدنا صورة سوى تلاتتنا. . ابتسمنا من قلبنا و خبينا وجعنا و تصورنا..".



وختم طارق السويد التعليق برسالة مؤثرة وقال: "اللي بدي قولو انو ما بتعرف و لا انسان بشو عم يمرق بحياتو، ما بتعرف و لا انسان شو مخبي ورا بسمتو.. عامل غيرك بحب.. ما تقول الا الكلمة الحلوة.. و ما عندك شي حلو تقولو، ما تقول شي.... حب و بس حب...و انتو التنين بحبكن من قلبي...".