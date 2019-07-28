بعد وفاة زوجها ممثلة شهيرة تصدم العالم بتصريحها : مسرورة بموته!

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توفي طليق النجمة كيري كاتونا جورج كاي في 6 تموز 2019، عن عمر 38 سنة بجرعة زائدة من المخدرات. وبعد حوالي 3 اسابيع من رحيله عبرت كيري عن سرورها بوفاته.

وحسب صحيفة "ميرور"، قالت كيري ان وفاة جورج انقذها لانها كانت ستموت على يديه لو بقي على قيد الحياة خصوصا ان لجورج تاريخ حافل مع الإدمان فلم يكن يسيطر على تصرفاته وكان يعنفها.

وقالت كاتونا لـ " صنداي بيبول" أنها سعيدة الآن لانه لو بقي على قيد الحياة لقتلها وخطف أطفالها،كما انها مرتاحة لان ابنتها البالغة 5 سنوات لن تعيش مع والد عنيف ومضطرب ومدمن على المخدرات.

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