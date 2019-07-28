سباب وشتائم من أحلام وبلوك علني لأصالة: "كلي تبن يا حثالة المجتمع"!

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يبدو أن التوتر والخلاف بين أحلام والمطربة السورية أصالة عاد مجدداً بسبب الهجوم الذي شنه جمهور الأخيرة على الفنانة الإماراتية لغضبهم الشديد من دعمها للإعلامية الكويتية فجر السعيد والتي تمر بأزمة صحية دقيقة.

وأعلنت أحلام أنها ستقوم بحظر أصالة عن موقع تويتر، بعد أن شن عليها بعض محبي الأخيرة هجوماً قاسياً وتركوا عدداً كبيراً من الاهانات بسبب استنفارها في الحديث عن سعيد والتي يوجد بينها وبين أصالة عداوة.

وبدأ الخلاف الجديد بعد تغريدة من أحلام بحق النجمة السورية بعدما تمنت الشفاء للاعلامية الكويتية، وكتبت لها في تعليق "هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك انت ما في منك طيبة واصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي. شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك".

بدورها، ردّت أصالة قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

ولكن سرعان ما قامت أحلام بحذف البوست، الامر الذي اثار استغراب المتابعين حول السبب، وبعد الهجوم من جمهور أصالة عليها يبدو ان احلام شعرت بالاستفزاز وأعلنت عن حظر الفنانة السورية بالبلوك.

ووجّهت رسالة لإحداهن من المعلقات قائلة: "كلي تبن أقسم بالله أنكم حثالة المجتمع أنتم ومن أرسلكم.. حيوانات قلبي معصور على فجر وأنتوا شويه حيوانات ما في إحساس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربي ياخذ حقي منكم أنا ما أشوفكم بس ربي يشوفكم، والدنيا سلف ودين وفجر الله يعلم بحالها، وأنتوا سب فيها وفين من يصدق عمري ما ثم شفت كذا مستوى واطي".

ثم ردّت على سؤال أحدهما عن سبب مسحها للمنشور التي تمدح فيه أصالة: "مسحت البوست لأني تحسفت أني أصلاً كتبته ما أدري إن الحقد واصله مراحلها الأخيره عرفتي ليش يا حثالة وياليت ترفعين علي قضية عشان أشوف وجهك الجزمة، ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله"، واختتمت حديثها، قائلة: "ومطربتكم بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة".