مفاجأة - فاروق الفيشاوي لم يمت بسبب السرطان!

A + A -

مفاجأة كشف عنها الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الأورام بطب القصر العيني، والطبيب المعالج للممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك عن سبب وفاته قبل أيام، إذ كان الإعتقاد أنه توفي بسبب مرض السرطان الذي كان يعاني منه.



وقال عبد العظيم في مداخلة هاتفية له ضمن برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة الحدث اليوم، أن صحته تدهورت بسبب معاناته من إلتهابات فيروسية حادة بسبب التليف الكبدي، وهو السبب الرئيسي لوفاته.



وأضاف أن الفيشاوي كان يعاني من مرض مركب، بسبب التليف الكبدي إضافة إلى ورم الكبد.