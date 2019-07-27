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كارين رزق الله تسأل: “من الأذكى؟”

27
JULY
2019
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الى لندن، توجهت الكاتبة والممثلة كارين رزق الله برفقة ابنتيها ناديا ونايا، لتمضية أجمل الأوقات وأخذ قسطًا من الراحة بعيدًا عن ضغوطات العمل والتصوير، بعد ان اطلّت رزق الله على جمهورها في شهر رمضان المبارك ضمن مسلسل “انتِ مين” والذي حصد نسبة مشاهدة عالية ولاقى اقبالاً ونجاحًا كبيرًا من قبل المشاهدين الذين اثنوا على ابداع كارين ومقاربتها للاحداث ونقلها للواقع اللبناني بحنكة وذكاء.


وخلال رحلتها الى لندن، زارت كارين متحف مدام توسو ، حيث نشرت على حسابها عبر موقع انستغرام صورة لها الى جانب تمثال من الشمع للعالم البرت انيشتاين، وارفقت كارين الصورة بتعليق باللغة الانكليزية، حيث سألت “من الاذكى؟”، لتنهال بعدها تعليقات المتابعين الذين عبّروا عن حبهم الكبير لها.


وبعد هذه الفرصة التي تمضيها كارين في الخارج، لا شك انها ستعود الى لبنان لتنغمس مجددًا في العمل، وتستكمل تصوير مشاهدها ضمن مسلسل “راحوا” الى جانب النجم بديع ابو شقرا وعدد من نجوم التمثيل، وهو من كتابة كلوديا مرشيليان واخراج وانتاج نديم مهنا.

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