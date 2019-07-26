living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأطباء يزيلون 1.6 كيلو مجوهرات من معدة سيدة!

26
JULY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أزال الأطباء كنزا ضخما بلغ وزنه 1.6 كيلوجرام، من المجوهرات الذهبية والحلي والأموال والساعات من معدة امرأة في الهند.

عانت المريضة البالغة من العمر 22 عامًا من آلام في البطن، وظلت تعاني من آلام بعد كل وجبة لمدة أسبوع، قبل أن تدخل المستشفى، بحسب موقع “ladbible”.

كشفت اختبارات التصوير المقطعي بالأشعة السينية عن وجود معادن في معدتها، لذلك أجرى الجراحون في كلية ومستشفى رامبورهات الحكومي الطبي في الهند عملية جراحية لإزالتها.

ووجد الجراحون في معدة المريضة سلاسل وخواتم وأقراط وأساور، وأيضًا 90 قطعة معدنية وساعة يد، بعد جراحة استمرت 75 دقيقة.

وقال الدكتور سيدهارثا بيسواس، رئيس قسم الجراحة الذي قاد العملية، إن المرأة تناولت الذهب والنحاس والنحاس الأصفر، ويُعتقد أن المرأة، التي تخضع للعلاج النفسي، ربما تكون أخذت هذه الأشياء من متجر مجوهرات حلي أخيها.

وذكرت أسرة المريضة: “لاحظنا أن الحلي كانت تختفي، لكن كلما استجوبناها، تبدأ في البكاء ولا تذكر شيء”.

وأضافت والدتها: “على الرغم من مراقبتها بشكل دائم، تمكنت بطريقة ما من ابتلاع كل هذه الأشياء، ولم تكن بحالة جيدة خلال الشهرين الماضيين، وقبل دخولها المستشفى أخذناها إلى أطباء مختلفين وظلت تتلقى العلاج على أيديهم دون أي نتيجة”.

وأكد الأطباء أن المريضة حالتها مستقرة وستخرج قريباً.

مشاهد 24
أزال الأطباء كنزا ضخما بلغ وزنه 1.6 كيلوجرام، من المجوهرات الذهبية والحلي والأموال والساعات من معدة امرأة في الهند.

عانت المريضة البالغة من العمر 22 عامًا من آلام في البطن، وظلت تعاني من آلام بعد كل وجبة لمدة أسبوع، قبل أن تدخل المستشفى، بحسب موقع “ladbible”.

كشفت اختبارات التصوير المقطعي بالأشعة السينية عن وجود معادن في معدتها، لذلك أجرى الجراحون في كلية ومستشفى رامبورهات الحكومي الطبي في الهند عملية جراحية لإزالتها.

ووجد الجراحون في معدة المريضة سلاسل وخواتم وأقراط وأساور، وأيضًا 90 قطعة معدنية وساعة يد، بعد جراحة استمرت 75 دقيقة.


وقال الدكتور سيدهارثا بيسواس، رئيس قسم الجراحة الذي قاد العملية، إن المرأة تناولت الذهب والنحاس والنحاس الأصفر، ويُعتقد أن المرأة، التي تخضع للعلاج النفسي، ربما تكون أخذت هذه الأشياء من متجر مجوهرات حلي أخيها.

وذكرت أسرة المريضة: “لاحظنا أن الحلي كانت تختفي، لكن كلما استجوبناها، تبدأ في البكاء ولا تذكر شيء”.

وأضافت والدتها: “على الرغم من مراقبتها بشكل دائم، تمكنت بطريقة ما من ابتلاع كل هذه الأشياء، ولم تكن بحالة جيدة خلال الشهرين الماضيين، وقبل دخولها المستشفى أخذناها إلى أطباء مختلفين وظلت تتلقى العلاج على أيديهم دون أي نتيجة”.


وأكد الأطباء أن المريضة حالتها مستقرة وستخرج قريباً.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout