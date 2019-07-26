القضاء يمهل محمد اسكندر 24 ساعة... وفارس اسكندر "إنتو المصايب بوطنا دَوم"

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صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا قراراً في الدعوى المُقامة من مصرف الإسكان بواسطة وكيله المحامي مالك ارسلان ضد الفنان محمد اسكندر وابنه فارس اسكندر.

ويُلزم القرار كلّ من محمد وفارس اسكندر بحذف عبارة "مصرف الإسكان" من فيديو كليب "من أين لك هذا"، ووقف بث الأغنية على جميع وسائل الإعلام المرئية وشاشات التلفزة ومواقع التواصل على الشبكة لإجراء الحذف خلال مهلة 24 ساعة، تحت طائلة غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

بدوره، كتب فارس اسكندر على فيسبوك منشوراً جاء فيه " إنتو المصايب بِ وطنّا دَوم، وعالفن مع بيّي وقفت حارس. الأوراق يللي بعتّوها اليوم، فيها مسحت صبّاط بو فارس".