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أحدث مقدم البرامج اللبناني وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما في فيديو طريف جداً.

وبدا الإعلامي وهو يرتدي ملابس تناسب القيام بالأعمال المنزلية، ويحمل بيده عصا تنظيف البلاط.

وفيما كانت زوجته تقوم بتصويره توجه إليها، طالباً منها أن تروج لعمله مشيراً إلى أنه يتقن الكثير من الأعمال المنزلية مثل الكنس والكي والجلي والطهو.

وسألت الأخيرة عما إذا كان بإمكانهما توقيع عقد. وهو ما جذب اهتمام عدد كبير جداً من متابعي الحسابات التي أعادت نشر المقطع المصور على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث حقق على أحدها أكثر من 41 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن بريدي وزوجته كثيراً ما يظهران في فيديوهات يقومان بتسجيلها في منزلهما وأخرى برفقة ابنتهما وهي تحظى بإعجاب الكثير من المتابعين بسبب طرافتها.

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