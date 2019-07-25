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محامي طليقة وائل كفوري: ستُصدمون قريباً

25
JULY
2019
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أكّد المحامي أشرف الموسوي، بصفته وكيلاً لأنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، أنّه بصدد رفع دعوى ضدّ الأخير قد تشكّل مفاجأة صادمة للرأي العام.

وقال الموسوي لـ "سيدتي": "نحن نحضّر مجموعة إجراءات قانونية قد يكون بعضها صادماً للرأي العام".

وحول ما إذا كانت الإجراءات تتعلّق بالنزاع على حضانة ابنتي وائل وأنجيلا، قال: "لا مشكلة حول الحضانة، فقد اتفق الطرفان على صيغة تحفظ حقّ كلٍ منهما بالرؤية والحضانة، وهما متعاونان جداً في هذا الموضوع". وقال إنّ الطفلتين تقيمان مع والدتهما، وأنّ وائل يقابلهما ساعة يشاء.
وعلمت "سيدتي" من مصادر خاصّة، أنّ الشكوى الجديدة ستكون جزائيّة أمام النيابة العامّة الماليّة على خلفيّة تتعلّق بالنفقات والمصاريف العائدة للفتاتين، إذ أنّ وائل تكفّل بنفقة تبلغ 2500 دولار في الشهر لابنتيه، إلا أنّ هذا المبلغ لم يعد يكفي الطفلتين، كما أنّ المصادر أكّدت أنّ دفع المبلغ لا يتمّ في موعده، ما أوقع والدة الطفلتين في مشاكل مالية، خصوصاً أنّها لا تعمل لإعالة ابنتيها.

ونفت المصادر ما أشيع عن أنّ أنجيلا تنوي مقاضاة وائل على خلفيّة تعرّضها للعنف الجسدي، وأكّدت أنّ ثمّة تقارير من الطبيب الشرعي تؤكّد تعرّضها للعنف موجودة لدى محاميتها السابقة، غير أنّ المصادر أشارت إلى أنّ أنجيلا لن تستخدم هذه التقارير لرفع دعوى قضائيّة إكراماً لابنتيها.

وعن الطلاق قالت المصادر إنّه وقع العام الماضي، بعد أن اتفق الطرفان على إنهاء زواجهما الذي عقد مدنياً في قبرص بطريقة ودّية، بسبب المشاكل المتراكمة التي حالت دون استمرار هذا الزواج.

وعن الأسباب التي دفعت وائل إلى إصدار قرار يمنع أنجيلا من التصريح بأي معلومات تتعلّق بحياتهما الخاصّة، قالت المصادر إنّه إجراء استباقي، وأنّ أنجيلا ملتزمة بالصمت، ولم تعلن يوماً عن أمورها الخاصّة، بما فيها طلاقها من وائل.

سيدتي

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