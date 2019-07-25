بعد العملية.. إليكم تطوّرات وضع ماغي بو غصن الصحّي

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"ماغي بو غصن بخير"، إنّها العبارة الّتي ستثلج قلوب محبّيها بعدما علمت الـ LBCI أن الممثلة ماغي بو غصن قد غادرت يوم أمس الأربعاء العناية الفائقة ووضعها مُستقرّ، لكنّها ستبقى في غرفتها في المستشفى للأيام المُقبلة بعد العمليّة الجراحيّة الدقيقة الّتي خضعت لها في الرأس يوم الإثنين الماضي.

ماغي بو غصن المُحاطة بعائلتها والمُقرّبين منها، كان قد زارها بعض زملائها ومنهم طارق سويد ووسام صباغ بحكم الصداقة الّتي تجمعهما بها منذ سنوات طويلة.

يُذكر أن معلومات للـ LBCI كانت قد أشارت إلى أن الممثلة ماغي بو غصن ستحتاج للراحة لمدة قد تصل إلى شهرين بعد هذه العملية الدقيقة.