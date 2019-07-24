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نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على "سناب شات" فيديو جديداً لها برفقة زوجها مبارك الهاجري.

وظهر الأخير فيه وهو يجلس في أحد المقاهي فيما تقوم هي بالتصوير. وتوجهت إليه ممثلة دور المعجبة وقالت: "إنت مبارك الهاجري؟" معربة عن إعجابها به وهو ما أشعره بالخجل.

وأشار إليها فاتحاً ذارعيه وداعياً إياها إلى التقدم في اتجاهه قبل أن يقبلها. وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين.

ويشار إلى أن الزوجين ردا في وقت سابق على شائعة أشارت إلى انفصالهما وظهرافي مقطع فيديو عبر فيه كل منهما عن حبه للآخر نافيين خبر الطلاق.

ويذكر أن أحلام أحدثت ضجة في وقت سابق بظهورها بإطلالة غير مسبوقة حيث اعتمدت تسريحة الشعر القصير لأول مرة وبدت وقد خسرت الكثير من وزنها.

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المصدر: لها