هادي حبيش: طليقة وائل كفوري تمنعه عن رؤية طفلتيه وهذه حقيقة تعنيفه لها

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أوضح النائب هادي حبيش، بصفته وكيل الفنان وائل كفوري، حقيقة المستجدات الحاصلة بين ملك الرومانسية وطليقته أنجيلا بشارة وذلك في اتصال مع مجلة "سيدتي".

وكشف هادي حبيش أن "الخلاف بين وائل كفوري وطليقته بعد الطلاق سببه منع أنجيلا لوائل مشاهدة الطفلتين القاصرتين وفقاً لاتفاق ما بين الطرفين والذي كرس في الحكم الصادر عن محكمة المتن".

ونفى حبيش أي موضوع مرتبط بعدم تسديد النفقة، مؤكداً ان "وائل كفوري يلتزم وبشكل كامل وفي الوقت المحدد بدفع النفقة والمصاريف المتعلقة بالطفلتين بموجب الحكم الصادر عن المحكمة في المتن".

وأضاف حبيش "بما يخص التعنيف، فهو كلام غير صحيح ولو كان صحيحاً لكانت السيدة أنجيلا بشارة أشارت إليه في المحكمة أثناء المحاكمة".