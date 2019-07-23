بين الظهور عارية والتمثيل مع إسرائيلي.. ماذا اختارت باميلا الكيك مقابل مليون دولار؟

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"مقابل مليون دولار، هل توافقين على: التمثيل مع ممثل إسرائيلي في فيلم عالمي أو الظهور بمشهد عارية تماماً؟"، إنّه السؤال الّذي صدم الممثلة باميلا الكيك في برنامج "أكلناها" مع الممثل السوري باسم ياخور.



فردّت باميلا الكيك "إجابتي الأولى هي أوف" للتعبير عن صدمتها، وتابعت "متل ما أنا آخدة شغلتي، ممكن أعمل وحدة من التنين بدولار، أنا مش المصاري اللي بتسيّرني بل إحساسي".



وأوضحت باميلا الكيك "اذا حسيت انو هيدا المشهد كتير بمحلو ولازم ينعمل، ما بيكون مقابل مادي. موضوع الاسرائيلي موضوع كتير كبير، بفضّل اختار العري اذا العري الو معنى".