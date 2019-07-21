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وائل كفوري يهرب من الباب الخلفي .. وطلاقه السبب!

21
JULY
2019
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يعاني الفنان اللبناني وائل كفوري، من شعور بعدم الارتياح خلال الفترة الحالية، وظهر ذلك جليًا أثناء تواجده بمدينة جرش الأردنية، لإحياء حفل غنائي هناك، بسبب تصريحات طليقته أنجيلا بشارة ضده.

وأكد عدد من المقربين لوائل، في تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، أن النجم اللبناني ظهرت عليه علامات القلق وعدم الارتياح النفسي، خاصة بعد إحيائه الحفل أمس الجمعة.

وكشفت المصادر أنه بمجرد أن انتهى كفوري من الحفل ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، كان عدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة المتواجدة لتغطية فعاليات المهرجان في انتظاره بـ"لوبي" الفندق.

وأضافت: "بطريقة ماكرة صعد كفوري من المصعد الخلفي والخاص بالعاملين بالفندق رغم رداءته، حتى لا يلتقي بالإعلام على الإطلاق، تجنبًا لسؤاله عن أزمته مع طليقته".

وكرر الفنان اللبناني الأمر نفسه خلال مغادرته للفندق واتجاهه مساء اليوم للمطار، حيث هرب من جميع الصحفيين والمذيعين الذين كانوا في انتظاره في صالة الفندق، حتى تفاجأوا بمغادرته؛ ما أغضب الكثيرين منهم.

يذكر أن أنجيلا بشارة طليقة النجم اللبناني وائل كفوري بدأت في مقاضاته، بعد تطوّر الخلافات بينهما حول الحضانة الخاصة بابنتيه، وقضايا العنف الزوجي.

وكشف محامي أنجيلا، أشرف الموسوي أن موكلته، أقامت دعوى جزائية ضد كفوري، لإهماله في القيام بواجباته تجاه عائلته.

وأكد الموسوي، في تصريحات صحفية أنه بصدد ترتيبات قضائية ومالية جديدة لإنصاف أولاد موكلته طليقة وائل كفوري؛ لأن الظروف المعيشية في لبنان صعبة، إذا ما قورنت بالقوانين المعمول بها.

وارتبط وائل كفوري بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشيل وميلانا.


فوشيا

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