كاتب "الهيبة" يهاجم المسلسل: الحكاية التي تبدأ بالمصعد يجب أن تنتهي فيه!

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نواعم - كتب هوزان عكو الجزء الأول من مسلسل "الهيبة" وحافظت شركة الصباح للإنتاج على هذا النجاح بإنتاج جزئين متتاليين عُرض الثاني السنة الماضية، واليوم يُستكمل عرض الجزء الثالث "الهيبة الحصاد".

ويبدو أن الشركة قد انتزعت ملكية المسلسل بعدما دفعت في الجزء الثاني لعكو مبلغاً كونه "الكاتب المؤسِّس" لهذا العمل الذي لا يزال يتربّع على معظم المسلسلات المنافِسة في العالم العربي.

ويبدو أن الموسم الثالث للمسلسل قد استفز عكو لعدم ذكر اسمه على شارة العمل حيث غرّد على صفحته الخاصة عبر "تويتر" منتقداً المسلسل بجزئه الجديد، ومتسائلاً عن أن الحكاية التي تبدأ في المصعد يجب أن تنتهي في المصعد ويجب أن تنتهي قبل أن تصل إلى الطابق المقصود. لكن ما هي الأسباب التي دفعت عكو إلى هذا الهجوم؟

وأشارت المعلومات الى أن عكو لم يكن يريد إنتاج أجزاء جديدة للقصة، وأن كل جزء على حد اعتباره تشويه لما كانت تقتضيه مصلحة المسلسل، فيما لم يكن يتفق مع بطلة العمل في الجزء الأول نادين نسيب نجيم التي تدخّلت في بعض الأحداث لمصلحتها وكان لها ما أرادت، الأمر الذي سبب رفضه الخوض مجدّداً في كتابة نص جديد للمسلسل الذي أتعبه ليحظى بإنتاج ضخم عام 2017.