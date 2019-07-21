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ترامب يتعهد بدفع كفالة مغني راب أميركي محتجز في السويد

21
JULY
2019
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، إنه سيتكفل بدفع كفالة مغني الراب الأمريكي، آيساب روكي، المحتجز في السويد لضلوعه في مشاجرة بأحد شوارع ستوكهولم في يونيو/حزيران.

وأضاف "ترامب" في بيان، عبر حسابه على "تويتر"، أنه طمأن رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفن، على أن روكي ليس مصدرا للخطر إذا سافر بالطائرة، وأن المحادثات بين واشنطن وستوكهولم مستمرة.

واحتجز روكي (30 عاما)، وهو مغني ومنتج وعارض، مع حراسه واثنين من مرافقيه في الثالث من يوليو تموز الجاري بعد مشاجرة بأحد شوارع وسط مدينة ستوكهولم في الساعات الأولى من صباح يوم 30 يونيو حزيران.

وكان روكي في ستوكهولم لإقامة حفل واضطر لإلغاء عدة حفلات ضمن جولة أوروبية.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي أن الحكومة "لن تحاول التأثير" على الإجراءات القانونية في القضية.

وقال توني إريكسون "في السويد الكل سواسية أمام القانون".

وأضاف "لا يمكن للحكومة التأثير في الإجراءات القضائية ولن تحاول القيام بذلك".

ومدد مدعون سويديون يوم الجمعة احتجاز روكي لمدة ستة أيام لمواصلة التحقيق في المشاجرة والاعتداء المزعوم.

وأثار احتجاز روكي، وهو من أصل أفريقي، اهتماما واسعا.

وقال ترامب أمس الجمعة إن "كثيرين من الجالية الأمريكية من أصل أفريقي" ناشدوه التدخل من أجل الإفراج عن المغني.

Reuters
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