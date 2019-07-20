بالفيديو - هيفاء وهبي وإليسا ترقصان معاً

تداولت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو جمع النجمتين هيفاء وهبي وإليسا خلال رقصهما مع خبير التجميل بسام فتوح، في حفل يسبق زفاف نجل المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، إيلي صعب جونيور من الشابة كريستينا مراد.

وظهرت الفنانتان اللبنانيتان في أكثر من لقطة معاً، ابرزها الرقصة التي جمعتهما بعفوية وصداقة، لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير.

ويشار إلى أنه سيتم الاحتفال بالمناسبة من خلال ثلاثة حفلات فاخرة سيقام كل منها في مكان مختلف.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الحفلات حضور عدد كبير من المشاهير من عالمي الفن والموضة.