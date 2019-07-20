زفاف اسطوري لإيلي صعب وكريستينا مراد

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جمالك - ساحرة... ملوكية... ملائكية! كلمات تصف إطلالة العروس كريستينا مراد، لكنها غير كافية لتعبّر عن وقع جمال إطلالتها الأخّاذة، التي خطفت أنظار الجميع من دون إستثناء!

"جمالكِ" واكبت ولا تزال، حفل زفاف كريستينا مراد من إيلي جونيور، الإبن البكر للمصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، لتنقل إليكِ حصرياً وبالتفاصيل إطلالة العروس الفخمة.

فستان ملكي بامتياز صمّمه لها خصيصاً Elie Saab، ملفت بحبيباته البرّاقة والساحرة. تصميم تجلّت فيه مشاعر الأبوّة إذ نفّذه المصمم للإبنة وليس لزوجة الإبن، على حد قوله. فستان زفاف حبكته أنامل حرفيّي وحرفيّات الدار، ملقياً الضوء على المهارات العالية ودقّة التصميم. كيف لا وكلّ فرد من أفراد الدار اللبنانية إنكبّ على العمل بعيون نسر ثاقبة وأيدي تغزل من دون كلل!

حبيبات وتطريزات لامعة زيّنت فستان الأحلام بالكامل الذي تميّز بمزيج قصّة الياقة العالية وقصّة الصدر على شكل قلب. لفتتنا الحبوب البرّاقة التي زيّنت الوسط على شكل أزرار. لقد بدت كريستينا مراد أشبه بأميرات حكايات الخيال خصوصاً مع أكسسوار الرأس الساحر والطرحة الطويلة اللذين كلّلا الإطلالة مسلّطَين الضوء على فخامة التصميم أكثر فأكثر. اكتفت العروس باعتماد أقراط ماسيّة كبيرة عزّزت رقي اللوك.

أمّا من الناحية الجمالية، فإطلالة كريستينا مراد الرائعة عكست جمالها الداخلي والخارجي وسلّطت الضوء على إشراقة وجهها وتفاصيل ملامحها. جمالها عزّزته أيادي خبير المكياج Bassam Fattouh ومصفّف الشعر Wassim Morkos، اللذين حرصا على أن تطلّ بكلّ بساطة، بعيداً عن المبالغة والتكلّف: مكياج ناعم سلّط الضوء على عينيها الساحرتين، وتسريحة شعر مرفوعة من تاـمتم كشفت عن ملامح وجهها الطبيعية.

"جمالكِ" واكبت حفل زفاف كريستينا مراد وإيلي صعب جونيور لحظة بلحظة

انطلقت رحلة هذه التغطية الحصرية لـ"جمالكِ" قبل أسابيع؛ فتضمّنت مقابلة خاصة مع عائلة صعب حيث تحدّث أفراد العائلة بطريقة مؤثرة وبكلمات نابعة من القلب. المصمم إيلي صعب تلّم عن شعور الأبوّة الذي تجدّد بدخول كريستينا إلى العائلة. كذلك، تمنّى إيلي صعب أن يتّخذ بقية أولاده خياراً مماثلاً لخيار إيلي جونيور، فيشكّلوا عائلة جميلة. كما تكلّم إيلي وكلودين صعب عن العلاقة التي تجمعهما بكريستينا، وقال المصمم إيلي صعب: "كريستينا تشبهنا كعائلة فنتلاقى في طريقة تفكيرنا، وهذا ما يشكّل الركيزة الأهم لنجاح العلاقة". أمّا كلودين صعب، فأثنت على أخلاق كريستينا مراد، وقالت لو أنها رُزقت بابنة، لاختارت أن تربّيها لتصبح تماماً مثلها. من جهة أخرى، تكلّم إيلي صعب جونيور عن زواجه من كريستينا مراد مشيراً إلى أنها تدعم عائلة "صعب" التي تضع قلبها في العمل. هذا وأضاف أن والديه يشكّلان في علاقتهما مثلاً أعلى للجميع، قائلاً:" رغبتُ بتكوين علاقة شبيهة بعلاقتهما وبإيجاد الإنسانة القريبة من مبادئي لكي نستطيع أن نبني حياتنا سويّاً".

إلى جانب هذا الحديث الخاصّ، كشفت "جمالكِ" عن أولى تفاصيل مراسم زفاف إيلي صعب جونيور، وعن تفاصيل اللقاء الأوّل بين إيلي صعب جونيور وكريستينا مراد (شنكشفها لكِ في ما يلي).

التغطية الحصرية استمرّت على مدار أيّام متتالية، لتكون "جمالكِ" المصدر الأوّل والوحيد التي قدّمت أدقّ تفاصيل عرس الموسم eliekika#.

تفاصيل مراسم زفاف كريستينا مراد وإيلي صعب جونيور

اختار المصمم Elie Saab فريق عمل كبير من محترفين لبنانيين، جنّدوا خبرتهم في خدمة زفاف ابنه البكر. استُهلّت الإحتفالات بسهرة تحضيرية للزفاف، يوم الخميس 18 يوليو، ضمن أجواء اتّسمت بالطابع الشرقي مازجةً الرقي والفخامة، بالمرح والبهجة.

الجمعة 19 يوليو، اليوم الكبير، شهد على مراسم زفاف ضخمة في بكركي في لبنان، سيتبعها احتفالاً في فقرا. الباحة الخارجية، حوّلها Neiman Azzi، الرائد في تصميم حفلات الأعراس الفخمة إلى حديقة خضراء ضخمة. الفخامة والرقي تجليا ببساطة الزينة التي نقلتنا إلى عالم الأميرات الخيالي. حشد كبير من الوجوه المرموقة والمعروفة، حضروا المراسم الرسمية إلى جانب عائلتي صعب ومراد، الأقارب والأصدقاء، كما شاركوا من بعدها في حفل استقبال تهاني للعروسين. لم تخلُ هذه اللحظات من قطع قالب الحلوى الضخم المغطى بالشموع، الذي أطفى أجواء رومانسية حالمة.

أمّا يوم السبت 21 يوليو، فسيشهد على حفل أخير لإيلي صعب جونيور وكريستينا مراد.

تفاصيل اللقاء الأول بين إيلي صعب جونيور وكريستينا مراد

في مقابلة حصرية لـ"جمالكِ"، كشف العروسان المستقبليان عن تفاصيل حول علاقتهما، أبرزها اللقاء الأول. كريستينا مراد هي صديقة لشقيق إيلي صعب جونيور، سيليو، وقد زارته في صيف 2017. عندها، تم اللقاء الأول بينهما وأصبحا صديقين. كما تحدّث الثنائي عن الموعد الأول وقالا: "ضحكنا كثيراً وتحدّثنا لساعات وساعات". من بعدها، سارت الأمور إلى الأفضل وها هما يكلّلان حبهما بالزواج في عام 2019.