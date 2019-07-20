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سيدتي - الفنانة ميريام فارس مشهود لها بتميز فنها وحضورها المتنوع على المسرح بحكم ثقافتها الموسيقية وإطلاعها الدائم على إيقاعات العالم. جرأتها وتنوعها الفني يجعلانك لا تمل في حفلها. فهي تكره التكرار والروتين الفني. لذلك تجدها دؤوبة على كل ما هو متجدد. هي فنانة هادئة تعرف ما تريد. تعمل بصمت وتنجح بصوت عال. سياستها في الكتمان هي استراتيجية تعتمدها دائماً لذلك لا تجد لديها خلافات.

رغم قرار الفنانة ميريام فارس عدم إجراء أي لقاء صحافي خلال مشاركتها في مهرجان الموازين2019، إلا أنها بحكم علاقتها الوطيدة ومحبتها وثقتها الكبيرة بمجلة «سيدتي» وموقعها الإلكتروني خصّتهما بأول حديث لها بعد خروجها من وعكتها الصحية بخير وسلام، من خلال لقاء تكلمت فيه عن حالتها الصحية ووجهت شكراً كبيراً لكل من الفنانين الذين سألوا عنها وشكرت جمهورها المواكب لها دائماً.

بداية ميريام الحمد لله على السلامة الكل اشتاق لك و«سيدتي» أيضاً.

وأنا اشتقت لكم. شكراً لـ«سيدتي» أنتم مؤسسة إعلامية ناجحة من محبة الناس لكم. هناك العديد من المؤسسات الإعلامية أقفلت لكن الحمد لله أنتم مازلتم مستمرين وموقعكم الإلكتروني أهم موقع متابع.

تم استقبالك عند باب فندق «تور حسان» في الرباط بزفة مغربية تقام في الأفراح المغربية. وقد شاهدناك تبكين لماذا؟ صفي لنا مشاعرك حيال ذلك؟

ما أن وصلت إلى الرباط قادمة من مطار الدار البيضاء وقبل وصولي إلى باب فندق «تور حسان»، وجدت زحمة من الناس. كنت أشعر بإرهاق وأريد التوجه إلى غرفتي لكي أستريح. لكن فوجئت بأن الناس في انتظاري. وقد أقاموا لي زفة ورفعوني على الهودج وحملوني كالعروس. حينها بكيت لأنني شعرت أنهم يقولون لي الحمد لله على السلامة بمشاعر صادقة حينها تأثرت كثيراً فنزلت دمعتي.

رغم كل الظروف الصحية التي ألمّت بك ورغم كل التأويلات والإشاعات التي رافقت فترة مرضك، إلا أنك حافظت على صمتك ولم يصدر عنك أي تعليق بهذا الخصوص. هل الصمت هو استراتيجية تعتمدينها في حياتك وفي عملك؟

الاثنان معاً. ستة عشر عاماً وأنا أعمل في مجال الفن تعلمت خلالها أن أي حدث أو موضوع قد يحصل ولا تريدين الإضاءة عليه، من الأفضل التزام الصمت حياله. هذا الأمر تعلمته «من كيسي» (من تجاربي الشخصية). كنت أتمنى لو أن الإشاعات لم ترافق حالتي الصحية لأنني كنت أتوجع بصمت لأنني لم أرض أن أحمّل همّي للناس الذين يحبونني. ربي اختارني لهذه التجربة الصحية الأليمة لكي ألمس محبة الناس لي. في الشارع يقولون لي الحمد لله على السلامة. لم يكن همّ الناس أن يعرفوا حقيقة مرضي بقدر ما كان همهم الاطمئنان إلى صحتي.

وأنا من خلال «سيدتي» أطمئن الناس أن الأيام البشعة التي مرت عليّ قد ذهبت. صحيح أنني عشت أياماً صعبة وبشعة، وكنت حينها آمل أن أصعد إلى المسرح وأحقق حلمي الذي كنت ومازلت أحلم بتحقيقه. (غصّت ميريام في كلامها واغرورقت عيناها بالدمع متأثرة). اليوم أنا والحمد لله أفضل من اليوم الذي سبق. وأتحسن تدريجياً.

هل كنت تتوقعين لنفسك يوماً ما أن تمري بحالة صحية سيئة؟

لا أحد يتوقع لنفسه السوء. لكن لا «أحد فوق رأسه خيمة» كلنا معرضون.

الإشاعات أشد وأقوى من صمتي

ماذا تعلمت من الحالة الصحية التي مررت بها؟ وماذا تغير فيك على الصعيد الشخصي؟

وصلت إلى قناعة أن لا شيء في الحياة يستحق الزعل عليه. طوال عمري أقول الصحة أهم من كل شيء. بعد الأزمة الصحية التي مررت بها لا أريد شيئاً من هذه الدنيا سوى الصحة لأهلي ولابني وأن لا يشعروا بالوجع الذي شعرت به.

من ساندك في أزمتك الصحية وما كان موقف زوجك حيال هذا الأمر؟

زوجي وأهلي كانوا الداعم الأساسي لي لكي أبقى قوية وصامتة حيال الإشاعات التي رافقت أزمتي الصحية. وكانت الإشاعات أشد وأقوى من صمتي. ومع ذلك حافظت على صمتي ولم أرد على أحد. وأنا أقول للجميع أنا الحمد لله «كتير منيحة» (بخير) وسأكون معكم في المهرجانات الفنية.

ألبوم جديد

مشهود لك بأنك فنانة شغوفة في الإيقاعات الموسيقية كيف تغذين فنك من هذه الإيقاعات؟

شغفي في الحياة البحث عن الإيقـــاعـــات والرقصات الجديدة وتعلم لهجات ولغات عربية جديدة. أنا مؤمنة أن تراثنا العربي غني. وليست دول الغرب هي من تملك تراثاً. وقد قلت هذا في المؤتمر الصحافي الذي أقمته على هامش مهرجان الموازين.

بعد مشاركتك في مهرجان الموازين ماذا تحضر ميريام من أعمال فنية؟

أنا في طور تحضير ألبوم جديد وسأسافر إلى برلين لكي أصور أربع أغنيات ثم أعود إلى بيروت لأصور أغنيتين.

نانسي عجرم وبلقيس

أثناء مرور الفنانة ميريام فارس بوعكة صحية تداولت وسائل الإعلام خبر مرضها. فاتصلت كل من الفنانتين بلقيس ونانسي عجرم بـ«سيدتي» من منطلق علاقة «سيدتي» الوطيدة بالفنانة ميريام فارس للإطمئنان على صحتها. فطمأنت «سيدتي» كلاً من الفنانتين بلقيس ونانسي على صحة ميريام وقالت لهما إن كلاً منكما اتصلت بـ«سيدتي» في ذات الوقت للاطمئنان على صحة ميريام وإن هذا دليل على إنكما تملكان ذات الشعور تجاه ميريام. فما كان من الفنانة بلقيس إلا أن أخبرت «سيدتي» عن سوء الفهم الحاصل بينها وبين نانسي عجرم وأنها شعرت أنها أخطأت في حق نانسي دون قصد بسبب لقاء إذاعي قديم أعربت فيه عن رأيها فيها. تبرير الفنانة بلقيس عن خطأها في حق نانسي نقلته «سيدتي» للفنانة نانسي عجرم التي أعربت عن محبتها للفنانة بلقيس قائلة: «واضح جداً أن بلقيس إنسانة قلبها نظيف وهذا سوء الفهم قديم. وأنا لم أعره إهتماماً لأن هناك أشخاصاً يعملون على افتعال المشاكل بين الفنانين». هكذا كانت الحالة الصحية التي ألمّت بالفنانة ميريام فارس سبباً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بين الفنانتين نانسي عجرم وبلقيس. ما تعليق ميريام على هذه المصالحة بينهما؟

هذا الأمر حقيقة أسعدني والحمد لله أن مصالحتهما أتت على«وجهي» (بسببي). شكراً للفنانة بلقيس على اهتمامها وسؤالها عن صحتي. ودموع نانسي غالية علي جداً. صحيح أننا لا نلتقي كثيراً لكن نحن نشعر ببعضنا البعض. فكلتانا مولودتان في ذات السنة وذات الشهر ومن برج الثور. كلتانا كفنانتين نشعر بأننا قريبتان من بعضنا البعض. فأنا من خلال «سيدتي» أود أن أوجّه رسالة شكر لكل الفنانين الذين سألوا عني.