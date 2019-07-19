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بعد 33 عاما.. كروز يفاجئ عشاقه

19
JULY
2019
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تردد الحديث بشكل صاخب عن فيلم (توب غن) عندما قام النجم توم كروز بزيارة مفاجئة لمهرجان كوميك-كون لعرض الإعلان الأول لجزء طال انتظاره من فيلمه الحركي القتالي.

ويشهد فيلم (توب غن: مافريك)، المقرر عرضه في يونيو 2020، عودة كروز لتجسيد شخصية الطيار المحارب المغوار، وذلك بعد أكثر من 30 عاما على صدور الفيلم الأصلي الذي دشن مشواره كنجم عالمي لأفلام الحركة.

وقال توم كروز، وفقا لموقع الترفيه الإلكتروني (ديدلاين)، لجمهور تجمع الخميس في مهرجان كوميك-كون للتلفزيون والسينما والقصص المصورة في سان دييغو "سئلت دوما متى ستقدم جزءا آخر؟ حسنا، لقد طال صبركم معي. شعرت أن من واجبي أن أنفذ ذلك".ويظهر كروز في إعلان الفيلم مرتديا السترة الجلدية التي طالما ارتداها وهو يؤدي شخصية (بيت ميتشل)، ويركب دراجة نارية تارة ويقود طائرة مقاتلة تارة أخرى بين واد ضيق مليء بالثلوج.

ويأتي الجزء الجديد بعد عقود من الجزء الذي تصدر شباك التذاكر عام 1986. ويقوم في هذا الجزء الممثل مايلز تيلر بدور ابن الطيار جوس الذي يجسد شخصيته الممثل أنتوني إدواردز.

ويشارك أيضا في فيلم (توب غن: مافريك) الممثلون جون هام وإيد هاريس وفال كيلمر.

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