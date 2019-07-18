أنجلينا جولي ترّحب بفرد جديد في العائلة

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إستقبلت النجمة العالمية أنجلينا جولي الفرد السابع في عائلتها المكوّنة من 6 أطفال، كصديق جديد لأطفالها من أجل اللعب معه عند قضائهم الصيف مع والدهم براد بيت.

ورصدت كاميرات الباباراتزي أنجلينا وابنتها فيفيان وهما تخرجان من متجر للحيوانات الأليفة، بينما كانت فيفيان تحمل أرنباً باللون الرمادي والأبيض، ومستلزمات الحيوانات الأليفة.

ومن المعروف أن أنجلينا تحب الحيوانات الأليفة، فكان لديها سحلية وثعبان في السابق، بينما حصلت الأسرة بوجود براد بيت على السمك الذهبي.

الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية، طلبت أنجلينا من براد بيت بقاء أطفالهما معه خلال فترة الصيف، لأنها مرتبطة بتصوير فيلمها الجديد في نيو مكسيكو.

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