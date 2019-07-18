حسين الجسمي ينفي خبر وفاته بهذه الطريقة

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تناقلت المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي والذي أزعج الكثير من محبيه ومعجبيه ليتبين بعد التأكد من صحة الخبر أنها شائعة سخيفة بعد أن ازدادت التساؤلات حول حقيقة الخبر.‏

هذا وقد قامت شذى قطان مذيعة بمحطة راديو بانوراما FM التابعة لمحطة mbcبتكذيبها خبر الوفاة عبر تغريدة على ‏موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: "بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني ‏في مجموعة إم بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزه اتصالًا هاتفيًا بالجسمي الذي استنكر ‏بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة".‏

كذلك قام الفنان الإماراتي حسين الجسمي بالرد على شائعة وفاته بتغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر ببعض الآيات القرآنية كما نشر مقطع فيديو من حفله الأخير ‏بالمغرب لينفي شائعة وفاته بشكل تام.‏

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