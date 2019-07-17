هل يمثل الفنان وائل كفوري أمام القضاء اللبناني؟

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أشارت مصادر مواكبة لقضية خلاف الفنان وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة إلى أن هناك خلافا كبيرا مع طليقته على خلفيات مالية تتعلق بأولادهما.

وكشف المحامي أشرف الموسوي وكيل طليقته بأنه سيتقدم بإجراءات قانونية ضده، وأنه لا بوجد أي خلاف على مشاهدة إبنتيهما القاصرتين ميشال وميلانا.



ولفت المحامي إلى أن ما يُثار في بعض مواقع التواصل مفبرك سيما وان موكلته ملتزمة الصمت حتى قبل إنهاء العلاقة الزوجية حرصا على التضامن العائلي، وأن جوهر الخلاف الحاصل مالي فقط يتعلق بالطفلتين وكيفية الإغداق عليهن لتأمين معيشة لائقة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، وعليه بتم التحضير لشكوى قضائية أمام القضاء المختص.