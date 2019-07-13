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بالصورة: التجاعيد تغزو وجه نادين ن. نجيم!

13
JULY
2019
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اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، “موضة جديدة”، تمثلت بنشر نجوم ومشاهير لصورهم بعد اخضاعها الى احدى التطبيقات على الهواتف الذكية، حيث يظهر التطبيق شكل الشخص في سن متقدّم.

أبرز المختبرين لهذا التطبيق كانت الفنانة الاماراتية بلقيس، التي نشرت صورتها وارفقتها بالتعليق التالي: “شكلي المحتمل في ال٧٠ او ٨٠ اذا امد الله بعمري ان شاء الله… أرى امرأة حكيمة وجميلة وخط الزمن على وجهها دروس وعبر علمتها لأحفادها”، مضيفة: “بالمناسبة الصورة مطابقة ١٠٠٪ شكليا لجدتي من والدي “الزهراء” رحمها الله فأنا شديدة الشبه بها في صباها”.


وعقب نشر بلقيس للصورة، انهالت التعليقات من المتابعين، الذين راحوا يشيدون بجمالها الثابت والدائم حتى ولو أصبح عمرها 100 عام، فهي تبقى جميلة وملفتة.

وأبرز هذه التعليقات كانت من الممثلة اللبنانية نادين ن. نجيم، التي علّقت على صورة بلقيس بالقول: “عبالي انا شوف كيف بيصير شكلي”، لترد عليها بلقيس قائلة: “بتكوني قتل ما بدا الشغلة”.

ويبدو أن الفكرة أعجبت “نجيم” التي لم تتردد في خوض التجربة، حيث نشرت لاحقا على حسابها عبر موقع انستغرام صورتها مرفقة بالتعليق التالي: “على عمر ٨٠ يمكن ما بعرف.. اهم شي الصحة وتكون عشت حياتك مبسوط و ما اذيت حدا بس شو رأيكم ؟ حاسة قلبت مكسيكية من مسلسل انت او لا احد”.

وكالعادة انهالت التعليقات من محبي ومتابعي نادين الذين اشاروا الى انها جميلة في كل مراحل حياتها، كما ان رونقها يزداد مع السنين”.

 

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