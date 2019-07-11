خبر سار لمحبي "صراع العروش"... للمسلسل تتمة!

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كشف الكاتب جورج آر.آر. مارتن، مؤلف مسلسل Game Of Thrones الشهير، أن المسلسل لم ينتهِ بعد، وتحدث خلال مقابلة صحافية عن بعض تفاصيل الجزء الجديد القادم.



فعشاق "صراع العروش" سيكونون قريباً على موعد مع جزء يسرد الأحداث والمجريات التي سبقت السلسلة.



أي ستعود الأحداث الى آلاف السنين قبل أحداث Game of Thrones و "سيسرد أصل العالم من العصر الذهبي للأبطال إلى أحلك ساعاته".



ووفق مارتن، في تلك الحقبة كان يوجد مئة مملكة صغيرة تحكمها أسرة كاستيرلي، وليس أسرة لانيستر التي كانت تحكم سبع ممالك كبيرة.



أما المفارقة في هذا الجزء فهو غياب التنانين واستبدالها بمخلوقات غريبة أخرى، كالماموث والمشاة البيض الذين سيدخلون في صراعات مع الشخصيات الرئيسية في المسلسل.

من جهة أخرى، صرّح المؤلف الأميركي أن الممثلة المرشحة مرتين لنيل جائزة الأوسكار، نايومي واتس ستشارك في المسلسل الجديد برفقة الممثل جوش وايتهاوس وميراندا ريتشاردسون، ويتم تصويره حاليًا في أيرلندا الشمالية.

theguardian