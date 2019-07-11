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الموت يفجع مروان خوري

11
JULY
2019
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فُجِع َالفنان اللبناني مروان خوري بوفاة والدته، نسيما مارون طانيوس اليوم الخميس بعد صراعٍ مع المرض.
 
ونعت الفنانة إليسا رحيل والدة خوري؛ إذ قالت عبر تغريدةٍ لها: "فقدان الأم ما بيتعوّض والخسارة أكيد كبيرة، الله يرحمها وإن شالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازي لإلك ولعيلتك على فقدانكن الغالي".
 
ويحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحلة في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة 12 الجاري في كنيسة السيدة – عمشيت وينقل جثمان الفقيدة الى مسقط رأسها – مزرعة التفاح قضاء زغرتا.
 
كما تقبل التعازي قبل الدفن ويومي السبت والاحد 13 و 14 تموز من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في دار رعية كنيسة السيدة – عمشيت.
 
وبالأمس فاجأ خوري، جمهوره بإعلان اعتذاره عن حفله الغنائي، الذي كان من المنتظرِ إقامته بالعاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة الـ 12 من تموز.
 
وكتب مروان عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أود أن أقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين وخصوصًا الذين حجزوا لحفلة الجمعة 12 تموز في منتجع L’Arc بمغدوشة".
 
وحول سبب هذا القرار المفاجئ قال مروان: "عدم تمكني من إحياء الحفل في وقته، وتأجيله إلى موعد آخر يعلن عنه في حينه، وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرة وشكرًا لكم لتفهّمكم"، ويبدو أنه كان يقصد مرض والدته الشديد.
 
 
 
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