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قضية الممثل باتريك مبارك تتفاعل!

9
JULY
2019
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بعد ان ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح الباكر بالتسريب الصوتي المُهين للممثل باتريك مبارك الذي وجه من خلاله اهانة للمسلمين، بالاضافة الى تطاوله على فخامة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون والسيد حسن نصرالله.

صدر عن النقابات الفنيّة في لبنان، مجتمعة، بياناً تتبرأ فيه من أقوال باتريك مبارك، وتشجب بشدّة ما ورد على لسانه جملةً وتفصيلاً.

وجاء في البيان:

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعيّ مقابلة مع المدعو باتريك مبارك يتعرّض فيها للدين الاسلامي ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللسيّد حسن نصرالله في شكل متباهٍ ووقح.

وعليه، يهمنا كنقابات فنّية أن نعلن موقفنا الواضح من هذا الأمر:

أولاً: لكل فرد الحق في حرّية الرأي واتخاذ المواقف النابعة من قناعاته، بشرط عدم تحقير الشرائع والأشخاص، وهذا ما لم يلتزم به المدعو باتريك مبارك الذي وصل موقفه الى حدّ الإساءة إلى العقائد والرموز، وتبنّي أفكار هدّامة.

ثانياً: أنّ المدعو باتريك مبارك لا ينتمي إلى أي نقابة فنّية، وهو أصلاً مطرود من نقابة ممثّلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون بموجب قرار إتخذ في حقّه قبل أعوام طويلة، وتالياً فإنّ النقابات الفنيّة في لبنان، مجتمعة، براءُ منه ومن أقواله، وتشجب في شدّة ما ورد على لسانه جملةً وتفصيلاً.

تام.


-نقابة ممثّلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان.

-نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان.

-نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

نقابة الفنيين السينمائيّين في لبنان.

-نقابة محترفي الفنون التخطيطيّة.

-نقابة ممثّلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان.

-نقابة الفنّانين التشكيليّين اللبنانيّين.

-نقابة شعراء الزجل.

بصراحة
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