فنان لبناني خطف زوجته قبل أيام من زفافها بغيره!

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استضاف الاعلامي نيشان في برنامج "توأم روحي" الفنان اللبناني وائل جسار وزوجته ميراي وتحدثا عن قصة حبهما القوية وزواجهما الذي تم بعد هربها معه قبل أيام قليلة من زواجها بغيره.

وروت ميراي قصتهما بالتفاصيل وقالت: "كنت أحب صوته كثيراً وأصريت أن أحضر حفلاً له، ومن بعدها تعرفنا على بعض واستمرت قصة حبي له نحو 7 سنوات، حدث فيها أمور كثيرة وابتعادنا عن بعضنا وخطبتي لشخص آخر".



واضافت "عندما خطبت كنت صريحة مع الشاب من البداية وأخبرته أنني أحب رجلاً آخراً، لكنه أصر أن يكمل معي الطريق، وفعلا بدأت أحاول أن أعيش حياة جديدة، ومر عامين لم ألتق فيهما بوائل، ولكن مع اقتراب موعد زفافي شاهد دعوة زفافي عند شقيقتها وغضب كثيراً".



وتابعت "كان يحاول التواصل معي، وعندما قدم أغنية (مشيت خلاص) اتصل بي ليُسمعني الأغنية وبكى، وقبل زواجي بـ9 أيام كنت أزور زوجة أخيه، وهي صديقتي في الوقت نفسه، وهناك التقيت وائل وقال لي انزعي المحبس من يدك اليمين وانا اضعه في يدك الشمال وقررنا الزواج بعدها فورا".



واكملت: "تحدثت بعدها مع والدي الذي رفض الزواج كونه فنان وبسبب الاختلاف الديني بيننا فأنا مسيحية وهو مسلم، وقتها اعترفت له أني أحب شخصا آخراً منذ 7 سنوات، فرفض وضربني لأول مرة في حياتي، لكني أصريت على موقفي وهربت مع وائل، رغم ان والدي أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى، لكني لم أتراجع واكملت لأكون مع وائل ولم اندم".



(لها)