نجم عربي يفجّر مفاجأة بإعلان زواجه الثالث... لماذا سخر منه البعض؟

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نشر الفنان محمود العسيلي في حسابه على إنستغرام صورة له وهو يحتضن فتاة، ووضع عليها صورة قلب، فحرص العديد من متابعيه على تهنئته، رغم أنه لم يعلن بشكل صريح عن زواجه، لكن البعض فسر هذه الصورة بأنها إعلان غير مباشر عن زواجه الثالث، وذلك بعد مرور فترة قصيرة على انفصاله عن زوجته الثانية.

ولم يعلق العسيلي على رسائل التهنئة، ولكن علّق على السخرية من إرتباطه بفتاة أقصر منه، ورد قائلاً: "على فكرة أنا مش قزم.. وعلى فكرة في بنات كتير أقصر مني".

العسيلي رد أيضًا على تساؤلات البعض عن المكان المتواجد به، وأوضح إنه في إيطاليا يقضي إجازة قصيرة.