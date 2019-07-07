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بعد صداقة أكثر من 20 عاماً.. رولا شامية تفضح عادل كرم وتفضّل هشام حداد عليه!

7
JULY
2019
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استضاف الممثل السوري باسم ياخور الممثلة اللبنانية رولا شامية في برنامج "أكلناها" على قناة "لنا" السورية.

سألها ياخور في الدقيقة 6:43 عن المذيع الأكثر شعبية وجماهيرية في لبنان بين عادل كرم وهشام حداد، فأجابت رولا: "حطيت اسمين كتير خطيرين بحياتي.. أول شي عادل كرم عشرة عمر، وهشام صديق وبحبو كتير، وهلأ بشوف جماهيريًا هشام حداد". 

كما سألها باسم عن سبب حذف مشاهدها في مسرحية Stand Up Comedy (ما في متلو)، وإذا كان بسبب عدم تفاعل من الجمهور أو بطلب من الممثل عادل كرم، فقالت: "كان في تفاعل، وتفاعل كبير كمان، برأيي أنا ومن جوا ممكن يكون عادل كرم". 

علما ان علاقة رولا بعادل كرم تخطت الـ 20 عامًا من الصداقة والحب والإحترام، وهما بدأ سويًا في برنامج "أسأل شي" واستمرا سويًا حتى برنامج "لا يمل" مرورًا بمسرحيات الـ Stand Up Comedy.

وبإجاباتها يبدو أن قطيعة كبرى حدثت بين الصديقين وانتهت علاقتهما، بعدما فضحت عادل كرم وطلبه بحذف مشاهدها.

المصدر : الجرس

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