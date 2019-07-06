الشعب الأكثر جمالاً في العالم؟

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أوضحت استطلاعات المنظمة العالمية للسياحة، بعد إجراء دراسة شملت 1.5 مليون شخص، أنّ الشعب الأوكراني هو أكثر شعوب العالم جاذبية، وذلك بناء على بيانات تتعلّق بجميع ميّزات كل شعب وصورة لشخصية تعبّر عن معايير الجمال فيه.

وأعلنت منظمة السياحة العالمية التي تجمع آراء السياح من جميع أنحاء العالم نتائج التصويت على لقب الشعب الأكثر جاذبية في العالم، وكشفت عن أنّ مواطني أوكرانيا يتمتّعون بأكثر نسبة من الجاذبية بين سكان العالم.

وقال منظمو المسابقة إنهم أجروا دراسة استقصائية شملت مستخدمي الموقع البالغ عددهم 1.5 مليون شخص، وانّ كلّاً منهم أجاب حسب اختياره وذوقه الخاص لتصنيف المراكز الخمسين الأولى لأكثر شعوب العالم جاذبية.