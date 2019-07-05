بالصور: بطل مسلسل " الهيبة" يتعرض لحادث سير مروع في لبنان !

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تعرّض الفنان السوري أويس مخللاتي لحادث سير مروّع في مكان إقامته في لبنان، حيث انقلبت سيارته واصطدمت بأحد المحال التجارية، لكنّ أويس خرج من السيارة بخير ومن دون إصابات تُذكر.

وقال أويس لقناة mtv اللبنانية : تعرضت لحادث سير خطير، ولكن معونة الله أنقذتني، والأهم أنّ الأضرار كانت حديد بحديد ".

يشار إلى أنّ أويس من أبطال مسلسل "الهيبة" بشخصية "صخر شيخ الجبل" شقيق "جبل شيخ الجبل"، الذي يؤدي دوره النجم السوري تيم حسن .

واقتصرت مشاركات أويس خلال المواسم الثلاثة الماضية على مسلسل الهيبة فقط، حيث إنه لا يشارك بأيّ عمل آخر .

ومن المرجح أن يكون أويس حاضرًا بالجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" الذي يتصدى لكتابته الكاتب فؤاد حميرة، ويخرجه سامر برقاوي، وإنتاج شركة "الصبّاح إخوان"، والذي سيكون حاضرًا على الشاشات في موسم رمضان 2020 .





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