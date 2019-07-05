بالفيديو - حالة من الهستيريا: تضارب وسرقة بأحد المراكز التجارية في بيروت بسبب ممثل!

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حالة من التوتر والتصادم والتدافع حصلت لحظت وصول الممثل التركي بوراك أوزجفيت الى متجر للألبسة وهو يمثل الوجه الإعلامي له داخل أحد المراكز التجارية الكبرى في بيروت.

وحصل تضارب وتكسير بين الوافدين لمشاهدة بوراك أوزجفيت والتقاط الصور التذكارية معه وقاموا بإسقاط قالب الحلوى على الأرض المخصص للإحتفال بهذه المناسبة، إلا أن الأمور لم تجري كما كان مخطط لها، إذ تعرض المتجر للسرقة والتكسير والتخريب، الأمر الذي دفع بأصحاب المحل الى إقفاله وطلبوا من الناس الخروج منه.

وتمّ احتجاز العديد من الصحافيين والناس في المرآب الخاص بالمركز التجاري.