وفاة الفنان المصري الشهير عزت أبو عوف

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رحل عن عالمنا، صباح الاثنين، الفنان المصري عزت أبوعوف عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد صراع كبير مع المرض، حيث توفي داخل أحد المستشفيات بالقاهرة التي مكث بها نحو شهر ونصف.

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ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية قوله، إن الفنان عزت أبو عوف توفاه الله صباح الاثنين، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

يُشار إلى أن النجم عزت أبوعوف كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، خاصة أنه كان يعاني من تعب في الكبد والقلب.

وكان أبوعوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.