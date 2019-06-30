بالصورة برسالة مؤثرة.. عاصي الحلاني يحتفل مع نجله الوليد!

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احتفل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بعيد ميلاد نجله الوليد بأسلوبه الخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر الحلاني صورة له مع ابنه، أرفقها برسالة مؤثرة جدًا، أكد من خلالها أنه يعتبر الوليد بمثابة الإبن والأخ والصديق وكتب: “كل عام وأنت ابني واخي وصديقي كل عام وانت لقلبي السعادة.. كل عام وأنت لروحي مصدر الفرح.. كل عام وأنا أجمع كلمات الحب ومشاعر الإبوة الصادقة لكي أصنع منها مشاعر خالية من التزييف كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق يا أغلى ما في الحياة حبيبي كل عام وانت بالف خير”.

تجدر الإشارة إلى أن علاقة مميّزة جدًا تجمع بين عاصي والوليد وذلك يظهر واضحًا من خلال منشوراتهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما ويدعم الأب ابنه في خطواته الفنية وتحديدًا منذ فوزه في برنامج “ديو المشاهر”.