خمسة نجوم رجال خطفوا قلوب الفتيات بوسامتهم في دراما رمضان

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لها - ليست الأعمال الجيدة هي الوحيدة التي تخطف أنظار الجمهور في دراما رمضان، بل هناك نجوم ينجحون دائماً في أسر قلوب الفتيات، لكن دراما رمضان 2019 كانت مُختلفة تماماً، بحيث لم ينجح أيٌ من نجوم الصف الأول وأبطال الأعمال الدرامية في التأثير في رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنما كان التأثير الأكبر من النجوم الشباب، والذين لم يتوقع أحد أن يُحدثوا كل هذه الضجة بوسامتهم... وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز خمسة نجوم شباب جذبوا الفتيات بوسامتهم، وكانوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام.

● أحمد صلاح حسني

حالة من الجدل الشديد أثارها أحمد صلاح حسني، لاعب الكرة السابق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث جذب الجمهور عموماً والفتيات خصوصاً، بأدائه ووسامته، من خلال ظهوره في مسلسل "حكايتي"، الذي شارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري.

وعلى الرغم من مشاركته منذ سنوات عدة في الكثير من الأعمال الدرامية المميزة، لم يتمكن أحمد صلاح حسني من لفت الأنظار بهذا الشكل إلا في هذا العمل، ليحجز له مكاناً بين الرجال الأكثر وسامةً هذا العام.

● أحمد السعدني

على الرغم من قسوة وصعوبة الشخصية التي يجسدها في مسلسل "زي الشمس"، وعدم تعاطف الجمهور مع الدور الذي يؤديه في هذا العمل، نجح أحمد السعدني في خطف قلوب الفتيات بوسامته، خاصة في المشاهد التي صُورّت على طريقة الـ"فلاش باك" لتُظهره صغيراً في السنّ. كما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء أحمد السعدني المميز، والذي شهد تطوراً ملموساً في هذا العمل، وحقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور.

● معتصم النهار

ضجة كبيرة أحدثها النجم السوري معتصم النهار، بعد تقديمه شخصية "جاد" في مسلسل "خمسة ونص"، حيث أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوسامته وتجسيده الرائع للدور، مؤكدين أنه نجح في خطف الأضواء من النجوم الرئيسيين في هذا المسلسل.

وعلى الرغم من الضجة التي أثارها مُنذ ظهوره الأول في هذا العمل، فقد تعامل معتصم بهدوء شديد مع حملة التنمّر التي شنّها عليه البعض مع بدء عرض المسلسل، وتداول صور قديمة له، لا تُظهره بالوسامة التي يتمتع بها حالياً... وهو ما دفع كبار النجوم، وأبرزهم "إليسا" للوقوف إلى جانبه ودعمه في وجه حملة التنمّر التي يتعرض لها من البعض.

● أحمد داوود

أبدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفاً كبيراً مع أحمد داوود، بعد تقديمه شخصية "مصطفى" في مسلسل "زي الشمس"، وتمكّنه من لفت أنظار الجمهور بوسامته.

ولم يكن هذا العمل الأول الذي استطاع داوود من خلاله أن يلفت أنظار الجمهور الى وسامته، بل سبق أن قدّم عملاً أشاد فيه الجميع بوسامته، وهو مسلسل "أهو ده اللي صار"، الذي عُرض في شباط/فبراير الماضي.

● محمد لطفي شاهين

لم يكن الفنان محمد لطفي شاهين معروفاً بالنسبة إلى كثيرين قبل عرض الحلقات التي ظهر فيها في مسلسل "زي الشمس"، والذي يجسد فيه دور وكيل نيابة، يحقق في قضية قتل امرأة تُدعى "فريدة"، وتجسد دورها ريهام عبدالغفور.

فبعد هذا العمل تغيرت الأمور تماماً بالنسبة إليه، إذ تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع ظهوره اللافت، وتداولوا صوراً خاصة به بعيداً من هذا الدور، فحقق نجاحاً باهراً وأثار جدلاً كبيراً في شهر رمضان.