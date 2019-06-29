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رسالة حب من نجم لبناني الى زوجته تشعل مواقع التواصل

29
JUNE
2019
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لها - لا يزال الشعر الذي وجهه الفنان اللبناني يوسف الخال لزوجته الفنانة نيكول سابا بمناسبة يوم ميلادها يحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وينال اعجاب عدد كبير من متابعيه.
 
وحرص النجم اللبناني على توجيه رسالة رومنسية لزوجته النجمة المتميزة، وكتب لها كلمات مليئة بالغزل والحب وقال فيها: “أضمُّها إلى جوفي/ نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ/ كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ/ والوقتُ يعشقُ اللاعودة/ ندورُ خارجَ المَجرّة/ نسكُبُ الليلَ على النهار/ حتى يُثْمِلَنا الصحو / سأقولُها شعراً/ هي لي.. أسكُنُها/ وأعتلي فراغَها”.
 
 
شكلت تلك الكلمات الصادقة والجريئة صدمة لبعض المتابعين الذين تساءلوا ما اذا كان هو نفسه من كتب تلك الكلمات التي تنبض بالحب، في حين أكد عدد كبير منهم انه يمتلك تلك القدرة على الكتابة لا سيما وان والدته الأديبة والفنانة التشكيلية مها بيرقدار.
 
نذكر ان الخال تزوج من سابا في كانون الاول(ديسمبر) 2011، ولهما ابنة وحيدة تدعى نيكول ولدت في العام 2013، ويحرصان من اليوم الأول على ابقائها بعيدة عن الاعلام والسوشيال ميديا. 
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