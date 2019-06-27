بشرة نادين نسيب نجيم تحدث ضجة كبرى.. ما الذي ظهر عليها؟

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أحدثت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها على حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت في الصورة التي التقطت من مسافة قريبة جداً على طبيعتها رغم المكياج. ولاحظ المتابعون أن مسام بشرتها واسعة.



وركزت معظم التعليقات على ذلك ومما جاء فيها: "ارتحتوا يابنات شفتوا بشرتها؟ شفتوا المسام وش كبرها؟ خلاص كذا تطمنتوا؟" و"برافو انك نزلتِ صورة عن قصد بدون فلتر و softening للوجه وتركتيها طبيعية لأنه البنات بيفكروا انه المشاهير كلهم بيرفكت حتى بشرتهم مالسة متل الخيال" و"من شفت بشرتك تطمنت ع بشرتي. طلع الكل يعاني لاممثله ولاغيره".



ورأى بعضهم في نشر الصورة خطوة إيجابية وكتبوا: "جميلة بفلتر وبدون. ياريت العالم تخفف حكي سلبي جارح. عادي إذا نزلت صورة مبين مسام وجها. نحنا بشر".



ولم تعلق نادين على الصورة إلا برمز القبلات.

المصدر: لها