بالصور: فنانة لبنانية ترتدي.. النقاب!

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ضجّت الصحافة المغربيّة بأخبار التدابير الأمنيّة الّتي اتّخذتها الفنانة ميريام فارس خلال إقامتها في المغرب للمشاركة في فعاليات مهرجان "موازين".

وفي التفاصيل، فقد كشفت وسائل إعلاميّة أن ميريام فارس رفضت الإقامة في الفندق المُخصّص لاستقبال نجوم مهرجان "موازين"، واختارت النزول في فندقٍ مختلفٍ بسبب تواجد زوجها داني متري وإبنها جايدن معها.

واللافت أن ميريام فارس اعتمدت الخروج من الباب الخلفي للفندق، مرتديةً النقاب خوفاً من التعرّف إليها، إلا أن الكاميرات نجحت برصدها وهي مُتنكّرة.