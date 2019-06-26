ايلي باسيل يقصف جبهة مايا دياب: 'لن يحصل أن تكوني Fi Male'.. وكارلا حداد ترّد

A+
A-
أطّل الصحافي ايلي باسيل في الحلقة الأخيرة لهذا الموسم من برنامج "لهون وبس" مع الاعلامي هشام حداد.
وسأل حداد باسيل خلال الحلقة: "على ماذا تقول لمايا دياب جملتك الشهيرة لن يحصل"؟. فأجاب الأخير: "لن يحصل أن تكوني Fi Male، بمعني أنه لن بحصل أن تأخذي نجاح برنامج Fi Male".
وتوجّه باسيل لمايا دياب قائلاً: "خليكي بفشب برنامجك الـ 0.6 التي أعلنت نتيجته احدى الشركات".
وأعادت الاعلامية كارلا حداد نشر الفيديو عبر حسابها على "انستغرام" وعلّقت عليه قائلة: "بدّي إشكرك لأن حضرتك من الأقلية يلّلي بيحكوا الحقيقة بلا تبييض وتمسيح جوخ بزمن كل شي فيه بينشرى.
لن يحصل انو يكون في 2 ايلي باسيل، شكرا من قلبي، الك محبتي، الله يحميك.
fi male الرقم واحد غصب عن الحاقدين".
لمشاهدة الفيديو أضغط هنا