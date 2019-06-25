فنان لبناني يشن هجوماً على ميريام فارس.. 'شاكيرا الصينية'!

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علّق مزين الشعر والفنان جو رعد، في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، على تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس المثير للجدل حول إقامتها حفلات في مصر.



وكتب رعد: "بعتذر من أم الدنيا مصر وشعب مصر نيابة عن شاكيرا الصينية ونحن اللبنانين مش أخلاقنا بس في ناس كبرت الخسة براسن. منيح ما كانت بمكانة الهضبة عمرو دياب بحبكم بحبكم بحبكم. ميريام فارس مصر كبيرة عليكِ".



وأضاف رعد بعدما تعرَض لهجوم من المتابعين: "هي بتعرف شو عملت معي وأنا مسامحها وتعليقي متل كل اللي علقوا ما تنسى إنو مصر أم الدنيا ومن تواضع لله رفعه"، مشيراً إلى أنّ "الغرور مقبرة الفنان بدنا نروق شوي ست شاكيرا الصينية".