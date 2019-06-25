أول صورة واضحة لابنة نانسي عجرم الصغرى... شاهدوا كيف أصبحت

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أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها أول صورة واضحة لطفلتها الثالثة.

وبدت في الصورة التي نشرتها على حسابها على "إنستغرام" وهي ترتدي ملابس يومية عملية حيث اختارت سروالاً أسود مع كنزة بيضاء. وحملت الطفلة بواسطة حمالة علقتها على كتفيها وصدرها.

وأحدث هذا ضجة كبيرة جداً في أوساط المتابعين حيث حققت الصورة أكثر من 199 ألف إعجاب في الساعة الأولى بعد نشرها.

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية لفتت الأنظار في وقت سابق بسبب صورة أخرى نشرت لها مع زوجها الطبيب فادي الهاشم وهما يستلقيان على كرسي المسبح بملابس البحر.

وأطلق هذا موجة من التعليقات حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بحيوية الزوجين وتميز العلاقة التي تجمعهما.

المصدر: لها