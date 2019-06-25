التغريدات الأولى بين سيرين ونادين بعد المصالحة

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بعد المصالحة التي تمتّ بين النجمتين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم أخيراً بمبادرة من الممثلة ماغي بو غصن في جلسة جمعت عدداً كبيراً من نجمات الدراما اللبنانية، خاطبت النجمتان بعضهما البعض على "تويتر" في تغرداتهما الأولى بعد المصالحة.

وفي التفاصيل أنه بعد أن سخر عدد من المتابعين من هذه المصالحة وبدأوا بالتجريح والإساءة، ردّت عبد النور بتغريدة قالت فيها: "يللي فعلاً بحبني او بحب نادين بِقَدّر جمعتنا وإحترامنا لبعض وبيعمل متلنا اما الباقي هدفهن الشوشرة وافتعال المشاكل.... المهم صار فيه اتصال هلق بيني وبين نادين عن هيدا الموضوع".

وردّت نجيم على تغريدة عبد النور مثنية على كلامها، فقالت: "إختصرتي الكلام"، مرفقة كلامها بـ "إيموجي" قلوب وأيدي مصفّقة.