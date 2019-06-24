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ميريام فارس تعتذر للشعب المصري: لهجتي اللبنانية فتحت المجال لسوء الفهم

24
JUNE
2019
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أصدرت الفنانة ميريام فارس بياناً توضيحياً بعد الهجوم الذي تعرضت له اول من امس بسبب تصريحاتها حول عدم إقامة حفلات في مصر مثلما كانت في السابق.

وقالت فارس في بيانها: "أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجريته البارحة بتاريخ 22/6 2019، ضمن فعاليات مهرجان موازين وعلى هامش السؤال الذي طرح علي وهو: (لماذا قلت حفلاتك اليوم في مصر علما أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع)؟".

وأضافت: "كان جاوبي واضحا، أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي".

وتابعت فارس في بيانها قائلة: "أعيد وأكرر قلت: (صارت) يعني (أصبحت) وليس (صرت) يعني (أصبحت) والفرق شاسع وأكملت كلامي قائلة: لهذا السبب قلت حفلاتي في مصر أي (لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثة في الأسبوع) وهذا منطقي جدا حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحييون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر".

كما أكدت فارس أنها لا تتعالى على زملائها الفنانين، واتهمت البعض بتحريف كلامها و"الاصطياد في الماء العكر"، نافية تعاليها على الشعب المصري، ومشيرة إلى أن مصر منحتها النجومية.

وقالت فارس إن لهجتها اللبنانية وردها المختصر فتح المجال للجدل وسوء التفاهم، واعتذرت من الشعب المصري لافتة إلى أن التعبير قد خانها باللبنانية وختمت قائلة: "تحيا مصر".

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